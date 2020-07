Ue, Gentiloni: Svolta straordinaria, la più importante da nascita Euro

di abf

Roma, 21 lug. (LaPresse) - "E' una svolta straordinaria, è forse la decisione economica più importante dall'introduzione dell'Euro e mostra il volto di un'Europa che protegge, di un'Europa che accompagna i Paesi, di un'Europa che soccorre i Paesi in maggiore sofferenza". Così il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, al Tg1. "L'Italia è stata il Paese più colpito insieme alla Spagna ed è normale che abbia il maggior volume di risorse. Queste risorse - ha aggiunto - andranno utilizzate per rendere più forte la nostra economia. Non sono occasioni che si ripetono, capitano forse due volte al secolo".

