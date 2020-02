Ue, Gentiloni: Bilancio molto modesto, rivedere regole per investimenti

di lrs

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Non funziona che il bilancio europeo resta di dimensioni molto modeste. Noi chiediamo a quella che chiamiamo Europa, non a tutti noi europei ma alle istituzioni, di dare un contributo fondamentale per politiche di investimento, agricole e altro. Stiamo parlando di un bilancio molto limitato se si vogliono avere grandi ambizioni. C'è stata una resistenza generalizzata di diversi Paesi. Se non ci saranno investimenti pubblici, non si andrà lontanissimo. Stiamo ridiscutendo le regole". Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, a Circo Massimo su Radio Capital. "Forse il vertice che inizia oggi non produrrà un discorso conclusivo. Io mi auguro di riuscire a costruire quel minimo di equilibrio per rivedere le regole e dare più spazio agli investimenti", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata