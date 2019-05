Ue, fonti p.Chigi: Lettera ora da Conte, diversa da bozza trapelata

di npf

Roma, 31 mag. (LaPresse) - "La bozza di lettera da inviare alla Commissione Europea è stata da poco ricevuta dal Presidente Conte, che non l'ha quindi ancora approvata. Peraltro la versione che è stata anticipata dagli organi di informazione non è quella che in questo momento è in visione al presidente Conte". E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata