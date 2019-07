Ue, fonti M5S: Dopo voto Lega su Von der Leyen difficile ok a commissario

di msr/scp

Bruxelles (Belgio), 17 lug. (LaPresse) - "Serve un nome di qualità" per il prossimo commissario italiano, altrimenti "si mette a rischio tutto il sistema Italia e si reca un danno di immagine enorme per il Paese, quando invece serve rafforzarlo". E' quanto si apprende a Bruxelles da fonti vicine al Movimento 5 Stelle. "Rispettiamo gli accordi, la Lega ha vinto le elezioni", ma dopo "l'inspiegabile atteggiamento del loro voto su Ursula Von der Leyen sarà difficile ottenere il via libera della Commissione e dal Parlamento europeo", concludono le fonti.

