Ue, fonti: Italia soddisfatta per pacchetto nomine Ue

di msr/lrs

Bruxelles (Belgio), 2 lug. (LaPresse) - C'è soddisfazione nel governo italiano per l'accordo sulle nomine istituzionali, secondo quanto si apprende a Bruxelles. Nel negoziato l'Italia ha giocato un ruolo importante, nonostante non abbia una famiglia politica di riferimento. In particolare, si nota che la candidatura di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea è in continuità con la gestione di Mario Draghi e piace anche la candidatura della tedesca Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea per la sua attenzione alle politiche sociali. L'unico scoglio da superare resta la forte opposizione dei socialisti al Parlamento europeo, ma l'Italia resta ottimista sulle possibilità di un'intesa.

