Ue, Fioramonti: Oggi lettera Conte a Von der Leyen per conferma Gentiloni

di dab

Milano, 5 set. (LaPresse) - "Oggi il presidente del Consiglio invierà una lettera di conferma alla neo presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per indicare il nome di Paolo Genitloni nel ruolo di commissario europeo". Lo dice il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a 'L'aria che tira', su La7. "È una scelta importante, credo sia la prima volta nella sotria italiana che un ex premier svolga un ruolo in Europa", aggiuge.

