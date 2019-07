Ue, Fico: Rivedere sanzioni Russia in base ad applicazione accordi Minsk

di dab

Milano, 6 lug. (LaPresse) - "Qualche giorno fa l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha riammesso la delegazione della Federazione russa. La riammissione dei parlamentari russi era un punto che avevo sollevato con convinzione nella mia visita a Mosca del marzo scorso. E questo perché considero il dialogo parlamentare un terreno fondamentale per promuovere i diritti fondamentali e i principi dello Stato di diritto che sono proprio alla base dell'azione di un'organizzazione internazionale come il Consiglio d'Europa. Negare a dei parlamentari la partecipazione a un'assemblea di questo tipo era ed è a mio avviso una contraddizione in termini". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Sono quindi contento che si sia proceduto in questo senso e auspico naturalmente che vi sia ora anche da parte russa il pieno rispetto degli obblighi connessi alla partecipazione all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa", aggiunge. "Altro discorso sono le sanzioni economiche alla Russia adottate nell'ambito dell'Unione europea, che potranno essere complessivamente riviste e riconsiderate man mano che vi saranno avanzamenti sostanziali nell'applicazione degli Accordi di Minsk fra Ucraina e Federazione Russa", conclude la terza carica dello Stato.

