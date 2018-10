Ue, Fico: M5S correrà da solo a Europee, nessuna alleanza

di egr

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "Alle Europee il M5S correrà da solo, non è in vista nessuna alleanza. Ne sono certo al 100%. Anche a livello locale nessuna alleanza, neppure nel più piccolo dei Comuni". Così il presidente della Camera Roberto Fico, dopo l'incontro in Commissione europea a Bruxelles con Pierre Moscovici.

