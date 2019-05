Ue, Di Maio: Utile vertice con Lega, Conte e Tria prima di invio lettera

di npf

Roma, 31 mag. (LaPresse) - "Non ho avuto ancora il piacere di leggere la lettera preparata dal ministro Tria all'Unione Europea, ma apprendo che prevede tagli alla spesa sociale, alla Sanità, a Quota 100, al Reddito di Cittadinanza. Ma stiamo scherzando? Lo dico chiaramente: al governo Monti non si torna. Basta austerità, basta tagli, di altre politiche lacrime e sangue non se ne parla. Non esiste! Magari è utile fare un vertice di maggioranza con la Lega insieme al presidente Conte e allo stesso Tria, così sistemiamo insieme questa lettera, prima che qualcuno la mandi a Bruxelles!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico politico M5S Luigi Di Maio.

