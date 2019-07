Ue, Di Maio: Useremo credito voto a Von der Leyen per flessibilità e taglio tasse

di scp

Milano, 26 lug. (LaPresse) - "Il Movimento 5 Stelle è stato determinante per l'elezione di questa presidenza e vogliamo usare quel credito per gli spazi di flessibilità in legge di bilancio perchè gli italiani si vedano abbassare le tasse". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24.

