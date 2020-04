Ue, Di Maio: Se cade uno giù tutti, serve soluzione soddisfacente

di dab

Roma, 7 apr. (LaPresse) - "Penso che sia interesse di tutti, con una crisi di questa portata, trovare in tempi rapidi un accordo che garantisca il futuro di tutta l'Europa. Perché qui non si tratta di singoli Paesi, ma come ho già detto: se cade uno cadono tutti. E ripeto che non ci interessano i nomi degli strumenti da usare, ma arrivare a una soluzione che sia soddisfacente per il popolo italiano e per quello europeo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

