Ue, Di Maio: Non si può mettere in croce Paese con 6 mln di disoccupati

di dab

Roma, 5 giu. (LaPresse) - "Non è concepibile che un Paese con 6 milioni di disoccupati reali e migliaia di aziende che producono sotto il loro potenziale venga messo in croce perché vuole investire sulla crescita, il lavoro e la riduzione delle tasse". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Lasciatemi dire che come sento parlare di doveri, mi piacerebbe sentir parlare anche di diritti. Diritti degli italiani e delle loro famiglie", aggiunge.

