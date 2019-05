Ue, Di Maio: Lavoreremo per commissario a Industria

di ntl/abf/alm

Roma, 22 mag. (LaPresse) - "Lavoreremo per dare all'Italia una carica di commissario Ue in settori come industria, imprenditoria, commercio, mercato interno". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando all'assemblea di Confindustria.

