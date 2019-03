Ue, Di Maio: Governo dovrà spingere per avere commissario a Industria

di dab

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "In Italia abbiamo il 99% delle imprese sotto i 15 dipendenti. In Europa, dopo le prossime elezioni, il governo, e io lo farò, deve spingere per rivendicare il commissario europeo all'Industria e all'impresa, chge èp quello che deve tutelare le aziende italiane". Lo dice il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, durante un'iniziativa di campagna elettorale con il candidato pentastellato alle regionali in Basilicata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata