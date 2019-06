Ue, Di Maio: E.Letta commissionario europei per Italia, no grazie

di dab/ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Tutta la mia solidarietà, mai venuta meno, all'ex presidente del Consiglio Enrico Letta (e sapete a cosa mi riferisco...), ma nel ruolo di commissario Ue per l'Italia no, grazie. Lo preciso perché oggi su qualche giornale viene riportata questa curiosa e bizzarra fantasia". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio. "Quindi è bene mettere subito le cose in chiaro: se dobbiamo mandare qualcuno a rappresentare il nostro Paese, ci mandiamo una persona che l'Italia l'ha sempre difesa, una persona che abbia a cuore le nostre imprese, i diritti dei lavoratori, che abbia a cuore la sanità e gli investimenti - continua -. I vari Letta e con lui Renzi, Monti e Gentiloni possono dormire sonni tranquilli. Nessuno li pensa, nemmeno gli italiani. Oggi le stime dell'Ufficio studi della Cgia danno in parte un buon riscontro in vista della stagione estiva. Grazie ai piccoli e medi imprenditori che portano avanti l'Italia. Siamo al loro fianco ogni giorno e il prossimo obiettivo sarà tagliare le tasse sul lavoro affinché possano continuare ad assumere di più. Avanti così. Buona giornata a tutti e buon sole. Viva l'Italia", conclude il capo politico M5S.

