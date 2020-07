Ue, Di Maio: Abbiamo bisogno di risorse certe, non ci sono scorciatoie

di dab

Roma, 20 lug. (LaPresse) - "In Italia abbiamo bisogno di risorse certe per rimettere in moto la nostra economia, per aiutare imprenditori, lavoratori e famiglie. Questa è l'unica strada percorribile. Non ci sono scorciatoie. Non c'è altra via d'uscita. Teniamo alta la testa". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook.

