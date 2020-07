Ue, Crimi: Battuto pugni sul tavolo e raggiunto obiettivo

di mad

Milano, 21 lug. (LaPresse) - "Ci siamo riusciti. Per la prima volta siamo davvero andati in Europa a 'battere i pugni sul tavolo' raggiungendo l'obiettivo. Il #RecoveryFund è un risultato storico per l'Italia e tutta l'Europa. Perché in questa crisi nessuno si salva da solo, ne usciremo solo lavorando insieme". Lo scrive su Twitter il capo politico del M5S, Vito Crimi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata