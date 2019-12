Ue, Conte: Unità essenziale, ripristinare agenda commerciale con Usa

di dab/scp

Roma, 11 dic. (LaPresse) - "È essenziale preservare l'unità e la coesione europea e il sostegno alla Commissione europea, in particolare con l'obiettivo di ripristinare un'agenda commerciale positiva con gli Stati Uniti, all'altezza del valore strategico dei rapporti transatlantici". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata