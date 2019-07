Ue, Conte: Su nomine non prevalga asse su un altro ma giusto equilibrio

di vln

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "In partenza per Bruxelles per un'altra intensa giornata insieme ai leader europei, in cui proveremo a disegnare e a costruire l'Europa dei prossimi anni. Come ho fatto fino ad oggi, e ancora di più nelle ultime ore, darò il mio convinto contributo affinché tra le famiglie europee non primeggi né, soprattutto, si imponga un asse su un altro, ma si trovi il giusto equilibrio sulla base di criteri di scelta delle persone ben bilanciati". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook prima di partecipare a una nuova riunione a Bruxelles per le nomine ai vertici degli organismi Ue. "Dobbiamo individuare personalità che sappiano rinnovare il sogno europeo - aggiunge - che abbiano una chiara visione e sappiano esprimerla con coraggio, evitando di rifugiarsi nella angusta logica dell'austerity o di affidarsi al primato della finanza. Vogliamo personalità che mettano al centro la crescita, i cittadini, le persone".

