Ue, Conte spinge Von der Leyen: Lega ci pensa

di Donatella Di Nitto

In Europa proseguono le grandi manovre per il completamento della macchina che dovrà guidare l'Unione, in Italia invece si contano i giorni per chiudere la casella che richiamerebbe gli italiani alle urne a settembre. Le note dolenti in 13 mesi di governo non sono mai mancate e a pochi giorni dal fatidico 15 luglio, il fiato resta sospeso. Attesissima la riunione di lunedì alle 14, quando a palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte cercherà di fare l'ennesima sintesi sulle Autonomie, i cui tempi si sono evidentemente allungati. E' su questo tema che i 5 Stelle sperano di tenere sul filo i leghisti ed evitare la rottura e le elezioni anticipate che nel Movimento farebbero più morti che feriti.



In realtà, il dossier più imminente resta quello del ministro degli Affari europei, su cui Salvini vuole chiudere senza perdere altro tempo. Alberto Bagnai o Lorenzo Fontana, due nomi spendibili e su cui il leader del Carroccio non fa differenze di sorta, se non sul messaggio che darebbe a Di Maio. Scegliere un ministro, piuttosto che un presidente di commissione, farebbe di certo la differenza e aprirebbe in seno al governo il rimpasto, quasi obbligato. Dal Quirinale fanno sapere che su Bagnai non ci sarebbe alcuna remora, in sostanza, il leghista antieuropeista per questa casella andrebbe bene, come del resto lo è stato Paolo Savona.



E a cascata, dopo il titolare del dicastero, le cui deleghe oggi sono in mano a Conte, c'è da votare il duo femminile indicato da Bruxelles per la presidenza della commissione europea e quella della Bce. Conte a chiare lettere ha rivendicato il suo "consenso a un 'pacchetto' di nomine che, nelle condizioni date, ho ritenuto fosse il migliore possibile per l'Italia". La Lega però in particolar modo sulla scelta di Ursula von der Leyen, come sostituto di Jean-Claude Juncker, ha mostrato non poche perplessità. Dal gruppo del Carroccio di stanza al Parlamento europeo infatti ci sarebbe una timida apertura, un "ci penserò" che dovrà trovare una soluzione il 16 luglio, quando si dovrà votare sulle nomine emerse nell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo. "Spero che gli europarlamentari della forze di maggioranza condividano questa valutazione sull'interesse nazionale quando saranno chiamati a votare per la neo-designata presidente alla quale poi spetterà concordare la distribuzione dei vari portafogli", incalza Conte, lasciando intendere che da quel voto dipende anche la possibilità di incassare per l'Italia il commissario per la concorrenza.



E su questo fronte, tutto leghista, Salvini mantiene il più stretto riserbo: "Sul prossimo commissario europeo di nomina italiana ho già un'idea ma non la vengo a dire qui". Il vicepremier conferma che sarà un nome politico perché "l'era dei tecnici mi sembra ampiamente superata", ma sull'ipotesi Centinaio chiude: "Lui fa bene il ministro dell'Agricoltura, gli farei fare il ministro, c'è bisogno di chi gira per le aziende agricole, io sono orgoglioso del lavoro che Centinaio sta facendo".

