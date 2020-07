Ue, Conte: Spero che accordo possa distogliere attenzione morbosa da Mes

di mad

Milano, 21 lug. (LaPresse) - "Il Mes non è il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è valutare lo stato della finanza pubblica e utilizzare i fondi che sono nel miglior interesse dell'Italia. Con l'accordo approvato oggi ci sono prestiti molto consistenti e molto vantaggiosi. Spero che questo possa contribuire a distogliere l'attenzione morbosa dal Mes". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice in cui è stato approvato il Recovery Fund.

