Ue, Conte: Serve con urgenza inversione politiche rigore

di abf/ntl/alm

Roma, 22 mag. (LaPresse) - "Abbiamo imparato a caro prezzo che una crescita genera benefici solo per alcuni non può essere sostenibile per tutti. Per me un nuovo umanesimo vuol dare priorità assoluta alla dignità umana". Così il premier Giuseppe Conte, parlando all'assemblea di Confindustria. "Bisogna invertire con urgenza le politiche di rigore con effetti devastanti sul piano sociale. Serve un ripensamento radicale, una conversione", ha aggiunto.

