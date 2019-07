Ue, Conte: Scorretto dire che Italia ha fatto strategia con Visegrad

di scp

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "Occorrevano almeno 8 paesi per creare un blocco, quindi è anche scorretto dire che l'Italia ha fatto strategia con i Paesi di Visegrad, che l'Italia ha fatto asse, noi abbiamo fatto asse con altri dieci paesi e sicuramente con questi altri 10 abbiamo sensibilità diverse, non c'è una strategia, un'alleanza precostituita, smeplicemnte siamo riusciti a coinvolgere altri Paesi, tra cui anche quelli di Visgrad, ognuno con le differenti sensibilità, ma ci siamo ritrovati su questo obiettivo comune". Così il premier Giuseppe Conte al suo arrivo a Bruxelles per un nuovo vertice sulle nomine Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata