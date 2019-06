Ue, Conte: Rinvio a ottobre? No procedura sarebbe risultato Governo

di npf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Non posso anticipoar nulla stiamo lavorando su questi fronti. Già qualcuno dà per scontato 'rinviato tutto a ottobre'. Cerchiamo di capirci, non giochiamo con le parole. Fino a ieri si dava per scontata la procedura. Ora, se questa procedura dovesse essere evitata è un risultato che il Governo porta a casa. Dire che viene rinviato tutto a ottobre cosa significa? Significa giocare con le parole. Cerchiamo di non essere sempre antiitaliani ". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del G20 di Osaka.

