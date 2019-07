Ue, Conte: Problema di personalità e visione, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "Il problema non è il nuovo o il vecchio, ma la visione strategica, capacità, personalità. Dobbiamo secondo me inventarci qualcosa di nuovo". Così il premier Giuseppe Conte al suo arrivo a Bruxelles per un nuovo vertice sulle nomine Ue a proposito delle candidature per i posti chiave. "Ci sono personalità che giudico migliori rispetto ad altre", ha aggiunto.

