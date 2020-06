Ue, Conte: Parlamento voterà sulla proposta definitiva

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "L'incontro" di venerdì "avrà una natura solo consultiva per fare emergere convergenze e dissensi. Prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce proposta formale dell'Italia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo.

