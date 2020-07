Ue, Conte: Pacchetto unitario, non senso non considerarlo tutto

di dab

Roma, 7 lug. (LaPresse) - "Abbiamo condiviso la necessità di una risposta solida, forte, coordinata a livello europeo. Molti sforzi sono stati già compiuto, non partiamo da zero. Ora bisogna percorrere l'ultimo miglio e non distrarci, serve massima concentrazione sulla fase finale del negoziato. Il progetto Next generation Eu insieme al Quadro finanziario pluriennale sono un pacchetto unitario e vanno considerati tutti i suoi aspetti. No ha molto senso non considerarlo nella sua unitarietà". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Lisbona, durante il punto stampa congiunto con il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa.

