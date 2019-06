Ue, Conte: Nostri conti in ordine, mio obiettivo è evitare procedura

di alm

Roma, 29 giu. (LaPresse) - "Io ho un solo obiettivo: difendere gli interessi degli italiani. Per me questo significa evitare una procedura per il Paese. Ieri, oggi e domani per me la procedura va evitata senza indugio". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dal G20 di Osaka torna, sollecitato dai cronisti, sul tema dei conti pubblici italiani e sottolinea che l'Italia non chiede sconti, ma è serena perché "i nostri conti pubblici sono in ordine".

