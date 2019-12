Ue, Conte: Non è tempo per famiglia europea di dividersi o farsi dividere

di dab/mad

Roma, 11 dic. (LaPresse) - "Non è, questo, nella famiglia europea il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere. Le tensioni internazionali, sia politiche sia economiche, impongono di proteggere l'economia europea e la dimensione sociale che rende unico al mondo il nostro continente". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata