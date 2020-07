Ue, Conte: Non avrei mai permesso diritto veto a singoli Paesi

Milano, 21 lug. (LaPresse) - "Ovviamente è giusto che ci sia un sistema di verifiche e che sia stato concepito in relazione all'implementazione dei progetti. Ma era una pretesa inaccettabile che il singolo Paese potesse esercitare diritti di veto. Non lo avrei mai concesso, non l'ho concesso e sono soddisfato del risultato raggiunto". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice in cui è stato approvato il Recovery Fund.

