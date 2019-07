Ue, Conte: No a criterio spitzenkandidat, non prevalga affiliazione politica

di scp

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "Non possiamo scegliere il presidente della Commissione e legarci al criterio dello spitzenkandidat perchè significa evidentemente che le affiliazioni politiche prevalgono su tutte le altre considerazioni. Ma è inutile pensare di essere nel migliore di mondi, è chiaro che è una nomina che dovrà poi essere vagliata dal Parlamento e lì ci sono i gruppi politici, quindi pensare a una nomina del tutto avulsa dai criteri di affiliazione politica non ha senso, ma questo criterio non può essere assorbente, ce ne devono essere anche degli altri". Così il premier Giuseppe Conte al suo arrivo a Bruxelles per un nuovo vertice sulle nomine Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata