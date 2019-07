Ue, Conte: Nell'incontro con Von der Leyen tema Sud al centro agenda

di dab

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "Sta per concludersi, a Palazzo Chigi, il secondo degli incontri preparatorii della manovra economica tra governo, parti sociali e associazioni di categoria. Dopo la prima riunione dedicata alla riforma fiscale, la seduta odierna è stata dedicata al 'Piano Sud': si tratta di un tema prioritario per il governo perché il rilancio del Mezzogiorno equivale al rilancio dell'Italia intera. Vogliamo realizzare un piano integrato per ricostruire le quattro tipologie di capitale che costituiscono la grande ricchezza del Sud: il capitale umano, fisico, naturale e sociale". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Il Sud invoca un grande impegno governativo e una forte mobilitazione di risorse ed energie per recuperare il ritardo accumulato negli anni. Dobbiamo sviluppare la dotazione infrastrutturale del nostro Mezzogiorno, sviluppando le tecnologie digitali e puntando sull'intermodalità del sistema dei trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti). Dobbiamo mettere a sistema i vari strumenti di intervento per rendere sempre più organico e quindi efficace il nostro piano di interventi (Zes, Cis etc.) - prosegue -. È essenziale, inoltre, contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e offrire opportunità di ricerca, lavoro e sviluppo a tutti i giovani del Sud".(Segue)

