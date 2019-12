Ue, Conte: Mio europeismo critico, chi non studia dossier manda Paese a deriva

di ddn/mad

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Sono il presidente del Consiglio che ha evitato la procedura di infrazione per due volte, che ci avrebbe fatto malissimo. Credo di aver dimostrato che in Europa mi siedo, studio per rispetto di chi ci segue, e cerco di difendere gli interessi nazionali fino all'osso. Io offro alla mia maggioranza un europeismo critico, non fideistico, che difende interessi nazionali ma nel confronto duro, serrato e costruttivo". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di DiMartedì su La7. "Chi abbraccia un altro modo di essere, di non studiare i dossier e non andare alle riunioni, faccia pure. Secondo me il Paese va alla deriva", aggiunge.

