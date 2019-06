Ue, Conte: In processo nomine tenere conto domanda cambiamento

di ntl/abf

Roma, 19 giu. (LaPresse) - "E' in corso in Europa un confronto sia a livello intergovernativo sia parlamentare. E' di fondamentale importanza che da tale confronto emerga un segnale ai cittadini sulla capacità di tener conto della domanda di cambiamento emersa il 26 maggio. L'Ue deve riuscire a decidere non solo da chi ma anche in quale direzione essere guidata". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante le comunicazioni nell'aula della Camera sul Consiglio europeo.

