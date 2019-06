Ue, Conte: Entrate 2019 maggiori rispetto a stime, ci sono margini

di abf

Roma, 5 giu. (LaPresse) - "Non ho letto ancora le raccomandazioni ma quello che posso dire è che dal monitoraggio dei nostri conti, in particolare per questo 2019, sta evidenziando delle maggiori entrate tributarie e contributive. Sono maggiori rispetto alle previsioni di stima: questo ci consente di avere dei margini migliori e di poter reagire meglio alla congiuntura economica che non e' favorevolissima in questo primo semestre". Così il premier Giuseppe Conte, parlando ai microfoni Rai dal Vietnam.

