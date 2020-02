Ue, Conte: Con questa proposta di bilancio sarebbe sconfitta politca

di mbb/scp

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Non siamo disposti ad accettare, in nome di una rapida conclusione del negoziato, un bilancio insufficiente per le esigenze dei nostri cittadini: sarebbe una sconfitta non soltanto contabile, ma squisitamente politica". Così il premier Giuseppe Conte al Senato per le comunicazioni sul prossimo Consiglio straordinario Ue.

