Ue, Conte: Altre risorse per rafforzare investimenti pubblici Italia

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Le decisioni del Consiglio europeo consentiranno di mettere in campo ulteriori risorse economiche importanti per rafforzare gli investimenti pubblici in Italia, su livelli assai inferiori rispetto agli altri Paesi europei". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì.

