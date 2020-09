Ue, Conte: "Abbiamo testa, cuore ed energia per tornare potenza europea"

"I prossimi mesi sono cruciali. Vogliamo una chiara demarcazione rispetto al passato, con mutamento di passo e prospettiva. Abbiamo testa, cuore, energia per recuperare la statura di potenza dell'Unione europea". Lo ha dichirato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea pubblica di Confindustria. "La nostra visione del Paese è quella di un'Italia capace di promuovere i meriti di tutti, ma di prendersi cura dei bisogni di ciascuno, al lavoro per superare costantemente i propri limiti", ha aggiunto il premier.