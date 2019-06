Ue, Centinaio: Giorgetti commissario sarebbe salto qualità per Italia

Milano, 24 giu. (LaPresse) - Giorgetti è l'uomo giusto per la nuova Commissione Ue? "È una persona di altissimo livello e valore, che può rappresentare il nostro Paese. Se fosse lui, ma bisognerebbe chiederlo a lui, penso che sarebbe uno dei più alti rappresentanti che l'Italia può mettere sul tavolo in Europa". Lo afferma il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, a #PoliticaPresse. "Per come sta lavorando bene nell'azione di governo, sono convinto che la sua autorevolezza e capacità di dialogo potrebbero permetterci di fare un salto di qualità in Europa", aggiunge.

