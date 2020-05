Ue, Casellati: Mentre Berlino discute Europa brucia

di lcl

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Attenzione, mentre Berlino discute l'Europa brucia". Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un video messaggio pubblicato in occasione della festa dell'Europa. "Oggi è la giornata dell'Europa - ha detto Casellati - 70 anni fa nasceva un grande sogno, un sogno fatto di solidarietà crescita e benessere, un sogno costruito su lavoro, moneta e investimenti. Ma in questo momento di grave emergenza, che Europa ci troviamo davanti? Da europeista convinta avrei pensato che ci fosse una risposta unanime di tutti gli Stati membri per venire incontro ai bisogni di famiglie e di imprese. Non c'è più tempo per le discussioni, la Bce faccia presto, metta adesso, subito, soldi nelle tasche dei cittadini per salvare l'economia. Non posso pensare che la Germania, più volte aiutata, anche dall'Italia, si tiri indietro ritardando con pretesti scelte vitali per tutti. Come diceva Kohl: un Paese che non ha memoria non ha futuro, e io aggiungo: attenzione, mentre Berlino discute l'Europa brucia", ha concluso la presidente.

