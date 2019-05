Ue, Borghi: Più deficit se ci sarà bisogno, postino Moscovici sfrattato

di lrs

Milano, 27 mag. (LaPresse) - C'è la volontà di andare a una sfida con l'Europa? "Non voglio andare a litigare tanto per fare. Il postino è stato sfrattato: in Francia il partito di Moscovici è ai minimi termini, al 6%. Più deficit, se ci sarà bisogno. Quando un'economia stagnante fa contenimento fiscale, si ottiene l'effetto Monti". Lo ha detto il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, a La7. "Io penso che il Parlamento europeo sia un luogo dove ci sono molti confronti, vedremo che cosa si creerà", ha aggiunto rispondendo a una domanda sui consensi raggiunti dai sovranisti a livello europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata