Ue boccia la manovra e chiede nuova bozza entro tre settimane. È la prima volta nella storia. Lo spread risale a 310

Come previsto rigettato il documento programmatico di bilancio. La richiesta della commissione Ue dopo la lettera inviata dal ministro Tria in cui confermava la politica economica del governo. Salvini: "Andiamo avanti". Di Maio: "Non piace perché non scritta a Bruxelles"

La Commissione europea, nella riunione del Collegio a Strasburgo, ha deciso di bocciare - come previsto - la manovra italiana. L'Italia passa così alla storia come primo paese bocciato da Ue sulla legge di bilancio. "È con dispiacere che sono qui oggi ma non vediamo alternative. Per la prima volta oggi la Commissione è tenuta a chiedere a un Paese della zona euro di rivedere il proprio Dpb. Non c'è altra soluzione. Abbiamo adottato un parere e c'è un tempo massimo di tre settimane. Le risposte ricevute non sono state soddisfacenti", ha spiegato il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis in conferenza stampa. Da Bucarest, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto: "Noi andiamo avanti con il sorriso, ce lo chiedono gli italiani. Siamo convinti di essere nel giusto". E lo spread tra Btp e Bund risale a 309,7 punti base.

L'Italia dovrà quindi sottoporre alla commissione Ue entro tre settimane un nuovo documento programmatico di Bilancio, "alla luce del fatto che quello attuale non rispetta né le raccomandazioni del Consiglio né gli impegni assunti dall'Italia stessa", come ha chiesto la commissione Ue dopo la lettera inviata dal ministro Tria in cui confermava la politica economica del governo. "L'Italia non rispetta gli impegni assunti, l'Europa si basa sulla cooperazione ed è una questione di fiducia, se la fiducia viene erosa ne risentono tutti gli stati membri - ha continuato Dombrovski - Il governo italiano sta apertamente e deliberatamente andando contro gli impegni che aveva preso. Ci sono tre settimane di tempo per un dialogo intenso che verrà portato avanti in modo costruttivo con le autorità italiane".

"È la prima manovra italiana che non piace alla Ue. Non mi meraviglio: è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles! - ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook - Con i danni che avevano fatto quelli di prima, non potevamo certo continuare con le loro politiche. Continueremo a raccontare alla Commissione Europea cosa vogliamo fare con rispetto. Ma altrettanto rispetto ci deve essere nei confronti del popolo italiano e del governo che oggi lo rappresenta. Continuiamo a lavorare a testa alta per il bene dei cittadini".

La Commissione ha riscontrato nel documento programmatico di bilancio presentato dall'Italia per il 2019 "un'inosservanza particolarmente grave della raccomandazione indirizzata all'Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018 - scrive la commissione Ue nella sua opinione inviata al governo Italiano - La Commissione rileva inoltre che il documento programmatico di bilancio 2019 non è in linea con gli impegni assunti dall'Italia nel suo programma di stabilità 2018".

Dalle pensioni al condono: le motivazioni del no di Bruxelles | Il testo del parere della Commissione

Lo stop di Bruxelles costituisce così una 'prima volta', visto che nessuno Stato membro finora si è trovato in una situazione simile. A questo punto se l'esecutivo confermasse la scelta di politica economica - già esplicitata nella lettera e nelle dichiarazioni di Conte e dei due vicepremier immediatamente successive - nei confronti dell'Italia potrebbe essere avviata una procedura europea. Con questo scenario, la bocciatura finirebbe direttamente sul tavolo dell'Eurogruppo nella riunione del prossimo 5 novembre a Bruxelles. La decisione era comunque annunciata, tanto che lunedì sera Matteo Salvini, dopo la cena in centro a Roma con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, ha ribadito: "La bocciatura della manovra è pressoché certa. Ma se uno è convinto di quello che fa, va avanti".

La commissione europea "non intende assolutamente ingerire nella politica interna italiana: ci interessa l'impatto di bilancio sui cittadini - ha spiegato il commissario agli Affari economici per l'Ue Pierre Moscovici - Ci troviamo di fronte a un caso limite, e siamo di fronte ad una violazione chiara e netta, rivendicata anche da parte di alcuni. L'italia ha beneficiato, dal 2015 al 2018, di circa 30 miliardi di euro concessi per la flessibilità. Trenta miliardi, non meno". Ora "il governo italiano ha tre settimane per presentare un progetto di bilancio rivisto, anche se noi sollecitiamo il governo italiano a fare anche prima del previsto, senza prendere tutto il tempo. Quindi, ricevuto questo nuovo piano, elaboreremo un nuovo parere. Quella di oggi, quindi, non è la tappa conclusiva dell'iter. Lasciamo una chance al dialogo", ha precisato Moscovici ribadendo che Tria, a suo parere, resta un interlocutore "legittimo e credibile". Il commissario Ue agli Affari economici ha detto di accogliere "con favore l'impegno del ministro Tria in questo senso", perché la Commissione "non è un freno" dell'Italia ma "un'alleata per la crescita".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata