Ue, Berlusconi: Sì a Recovery ma governo coinvolga opposizioni

di ddn/abf

Roma, 23 lug. (LaPresse) - "Ho votato al Parlamento europeo la risoluzione per il Recovery Fund. Ci siamo battuti fin dal principio per questo risultato e ora l'Italia avrà a disposizione 208 miliardi: si tratta di un compromesso, ma è un compromesso positivo, che toglie tra l'altro argomenti ai nemici dell'Europa. Per utilizzare questi aiuti l'Italia dovrà predisporre - rapidamente- un piano di riforme che deve essere orientato allo sviluppo e non alla spesa assistenziale. E' una occasione che il Paese non puo' permettersi di sprecare. Chiediamo al governo che l'opposizione, pur nella distinzione dei ruoli, sia davvero coinvolta nelle decisioni che disegneranno l'Italia del futuro". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Facebook.

