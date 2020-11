Ue, Beghin (M5S): Adesso pace commerciale con gli Stati Uniti

di dab

Roma, 9 nov. (LaPresse) - “Dopo le tensioni degli ultimi anni che sono persino scaturite in dazi unilaterali, è doveroso aprire con gli Stati Uniti una nuova pagina di relazioni commerciali improntate sul dialogo, sul rispetto reciproco, sulla tutela dei marchi e delle eccellenze, sulla lotta alla contraffazione e sullo sviluppo reciproco delle nostre economie. Come dimostra l'azione di Dombrovskis in risposta alla disputa Airbus-Boeing, l'Unione europea è ferma nel difendere i propri interessi e risponde ai Paesi terzi che adottano misure illegali, impongono tariffe o limiti alle nostre esportazioni e ostacolano le risoluzioni delle controversie". Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata