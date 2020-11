Ue, Beghin (M5S): Adesso pace commerciale con gli Stati Uniti-2-

di dab

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "Per questa ragione il Movimento 5 Stelle sosterrà oggi nella Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo il regolamento europeo di applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali, il cosiddetto ‘Bazooka Commerciale', che permetterà all'Europa di imporre tariffe e difendersi da pratiche commerciali sleali - prosegue l'esponente pentastellata -. A seguito del trilogo, siamo riusciti ad inserire i servizi tra i settori da poter colpire e, nella prossima revisione annuale, l'inserimento della proprietà intellettuale che ci permetterà di agire sulle nostre indicazioni geografiche, brevetti e marchi. Ovviamente sempre se non si riesca a trovare una risoluzione a livello di Wto. I valori del multilateralismo e del dialogo sono premessa per una nuova epoca di fiducia da parte degli operatori economici, degli investitori e dei risparmiatori”, conclude Beghin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata