Ue, Amendola: Usare in modo preciso con cronoprogramma chiaro risorse Recovery

di abf

Roma, 2 set. (LaPresse) - "Dobbiamo usare subito in modo preciso e con un cronoprogramma chiaro le risorse del Recovery e del Bilancio europeo, qui nessuno svuota i cassetti". Così il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, a 'Omnibus' su La7.

"Ad agosto abbiamo lavorato molto in silenzio. Con un lavoro così complesso non vanno fatto annunci, ma lavorare. Dobbiamo rendere Italia più veloce e più giusta, noi ci confronteremo con il Parlamento per avere un pieno sostegno", ha aggiunto.

