Ue, Amendola: Non urliamo ma proposta Michel su bilancio inadeguata

di dab

Roma, 17 feb. (LaPresse) - "In Europa non urliamo, né sbattiamo i pugni, ma se c'è qualcosa che non va diciamo la nostra. La proposta di bilancio pluriennale #Qfp, presentata dal presidente Michel, non è adeguata alle sfide dell'agenda strategica Ue e al programma della Commissione. Serve più coraggio". Lo scrive su Twitter il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola.

