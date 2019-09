Ue, Amendola: Con Gentiloni siamo in ottime mani, è persona giusta

di dab

Milano, 10 set. (LaPresse) - "Per l'Italia è un onore ottenere la delega agli Affari economici della Commissione Ue. La più importante e la più prestigiosa. Significa che il Paese è tornato protagonista in Europa. Con Paolo Gentiloni siamo in ottime mani, la persona giusta al momento giusto. Paolo è sempre stato un punto di riferimento e così lo sarà anche in Europa". Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola, pubblicando un'immagine allegata al messaggio. "Mi piace questa perché è stata scattata il 28 giugno 2016, un giorno bello per il nostro Paese, quando l'Italia è stata eletta come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", conclude.

