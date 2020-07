Ue, al via il Ciae presieduto dal presidente Conte

di npf/abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - Al via a palazzo Chigi il Ciae, presieduto dal premier Giuseppe Conte. Partecipano tutti i ministri, alcuni in videocollegamento. In videocollegamento anche il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, il presidente Anci Decaro, rappresentanti Upi e Uncem.npf

