Tvboy colpisce ancora: Conte è Pinocchio, Salvini e Di Maio il gatto e la volpe

Tornano le 'pasquinate' di Tvboy, lo street artist celebre per aver disegnato il bacio tra Salvini e Di Maio, ai tempi della formazione del governo giallo-verde. Questa notte a Roma, in piazza della Torretta, poco lontano da Montecitorio, è apparso un murale con Giuseppe Conte nei panni di Pinocchio e Matteo Salvini e Luigi Di Maio in quelli del gatto e la volpe. Il tutto documentato sul profilo Twitter di Tvboy, che cinguetta: "A un anno da Amor populi, torniamo tra i palazzi del potere Roma". L'opera fa evidentemente riferimento all'accusa di essere un 'burattino' lanciata lo scorso 12 febbraio da Guy Verhofstadt.

ad un anno da “Amor Populi” torniamo tra i palazzi del potere romano... https://t.co/0LBSdBPi2U pic.twitter.com/VO54C9iQbK — Tvboy (@tvboyofficial) 22 marzo 2019

Tvboy non si è però fermato qui. In via dei Pianellari, troviamo un'opera dedicata all'amministrazione romana con la sindaca Virginia Raggi ritratta mentre cancella la scritta 'L'arte è per sempre'. L'ultima opera è dedicata a Papa Francesco e si trova in Vicolo degli Osti, e ritrae Bergoglio con un bambino sulle spalle con la scritta "Stop Abuse".

“L’Arte è per Sempre” Via dei Panellari, Roma. pic.twitter.com/dANyPudYBU — Tvboy (@tvboyofficial) 22 marzo 2019

